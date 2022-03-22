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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович может запретить продажу «Челси» американским и британским компаниям

22 Марта 2022 • 15:54 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 22.00
02.04 14:30

Владелец «Челси» Роман Абрамович может наложить вето на продажу клуба американским и британским компаниям, поскольку обе страны применили в отношении него санкции, сообщает Daily Mail.

По информации источника, российский бизнесмен нанял компанию The Raine Group для продажи клуба, которая может помочь ему в этом вопросе.

В числе основных претендентов на покупку называются ряд объединений (консорциумов), в том числе и из вышеперечисленных стран.    

Ранее, 10 марта, правительство Великобритании наложило санкции на Абрамовича, заморозив все его активы, включая лондонский клуб.

После 28 туров «Челси» имеет в своём активе 59 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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