Руни рассказал, как в 14 лет послал Сэра Алекса Фергюсона к чёрту

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своём переходе в команду Сэра Алекса Фергюсона.

Футболист признался, что в 14 лет его родителям позвонил знаменитый наставник «Юнайтед» и сказал, что хочет подписать контракт с молодым форвардом. Однако сам Руни отказался от этого предложения в довольно грубой манере.

«Когда я начинал заниматься футболом, был высокомерным придурком. Родители сказали мне: «Нам позвонил Алекс Фергюсон. «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт». Я ответил: «Передайте ему, чтобы он шёл к чёрту, я хочу играть за «Эвертон», — цитирует Руни The Sun.

Тем не менее нападающий признался, что через некоторое время осознал, что хочет играть именно в команде шотландского специалиста. Это и подтолкнуло англичанина к переходу в «МЮ».

В итоге Руни провёл в составе манкунианцев 14 сезонов, за которые забил 253 мяча, став лучшим бомбардиром в истории клуба.