Американцы — главные претенденты на покупку «Челси»

Заявки американских бизнесменов лидируют в гонке за право стать новыми владельцами «Челси», сообщает The Financial Times.

По информации источника, основными претендентами на покупку лондонского клуба являются консорциумы Тодда Бели и Джоша Харриса.

Оба бизнесмена имеют аналогичный опыт в других видах спорта. Бели владеет бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс», а Харрис вместе со своим партнёром Дэвидом Блитцером руководит клубом НБА «Филадельфия Свенти Сиксерз».

Другие компании были исключены из списка претендентов.

Напомним, ранее правительство Великобритании наложило санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича, вынудив российского бизнесмена выставить клуб на продажу. Однако сделка проходит под контролем правительства, чтобы экс-владелец не смог на ней заработать.