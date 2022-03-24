Мане назвал самого любимого футболиста

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопросы журналистов, рассказав о самом любимом игроке своего детства.

Мане заявил, что больше всех он симпатизировал Роналдиньо, а уже потом – Эль-Хаджи Диуфу.

«Когда я был маленьким, я представлял, что нахожусь на месте Роналдиньо. Правда, у меня не получалось того, что делал он. Люблю его до сих пор, он всегда будет моим кумиром», – приводит слова игрока Goal.

Ближайший матч Мане проведёт завтра, 25 марта против Сенегала. Игра начнётся в 22:30 по московскому времени.