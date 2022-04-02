Уокер: «Ливерпуль» был исключителен всё это время»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер обрушился с комплиментами «Ливерпулю», который на данный момент является главным конкурентом «горожан» в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Ливерпуль» всё это время был исключителен. Они добились очень хороших результатов. У них тоже бывают матчи, в которых они теряют очки, но при это стоит признать, что они являются командой, которая борется до конца», – рассказал футболист в интервью BBC.

Напомним, что сейчас «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице на одно очко. В настоящее время «горожане» играют против «Бёрнли» и побеждают к перерыву со счётом 2:0.