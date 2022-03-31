Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Super Deporte.

По информации источника, уругваец никак не может договориться о продлении контракта с испанским клубом — чем и хочет воспользоваться руководство «горожан», планирующее сформировать одну из самых сильных связок центральных защитников в мировом футболе Араухо-Диаш.

Контракт защитника с сине-гранатовыми истекает летом следующего года. Руководство клуба не хочет терять футболиста бесплатно, поэтому продаст Араухо, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 23-летний Араухо провёл 22 матча, в которых забил 4 гола.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Уругвая в 40 миллионов евро.