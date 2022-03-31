Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Араухо может перейти в «Манчестер Сити»

31 Марта 2022 • 15:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 9.00 22.00
02.04 14:30

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Super Deporte.

По информации источника, уругваец никак не может договориться о продлении контракта с испанским клубом — чем и хочет воспользоваться руководство «горожан», планирующее сформировать одну из самых сильных связок центральных защитников в мировом футболе Араухо-Диаш.

Контракт защитника с сине-гранатовыми истекает летом следующего года. Руководство клуба не хочет терять футболиста бесплатно, поэтому продаст Араухо, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 23-летний Араухо провёл 22 матча, в которых забил 4 гола.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Уругвая в 40 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в гонке за нападающего ПСВ
15:55 · Англия. Премьер-лига
Араухо может перейти в «Манчестер Сити»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсеналу» нужно купить Алиссона и Ван Дейка, чтобы бороться за титул
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Диопа
14:54 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Многие не могут адаптироваться в Англии, но мне повезло»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Алькантара о напряжённом графике в апреле: «Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Пулишич в трёх словах о «Челси»: «Успешные, культовые и, я бы сказал, чемпионы»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «По началу я хотел уйти из «Челси» и вернуться в «Марсель»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира
13:40 · Англия. Премьер-лига
Агент Рюдигера провёл переговоры с руководством «Барселоны»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на ещё одного игрока «Порту»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» так и не нашел способ вывести логотипы спонсоров с футболок
12:46 · Англия. Премьер-лига
В лондонский дом Бекхэмов проникли воры
Все новости
Рекомендуем