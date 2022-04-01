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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорт: «Люди хотят, чтобы футболисты были как в игре FIFA»

01 Апреля 2022 • 10:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 22.00
02.04 14:30

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.

Футболист отметил, что осуждение со стороны зрителей никак не сказывается на его моральном состоянии. Однако очень неприятно, когда что-то плохое об игроке читают родственники, знающие его всю жизнь.

«Вы действительно думаете, что мы хотим ошибаться? Люди считают, что футболисты должны быть как в игре FIFA: чтобы передача шла сама, чтобы у нас было время подумать. Мы должны ценить игрока за правильные действия на поле, а не сосредотачивать внимание на ошибках», — приводит слова Лапорта The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний испанец провёл 24 матча в футболке «горожан», отметившись тремя забитыми мячами. За «Манчестер Сити» Лапорт выступает с 2018 года. Ранее футболист защищал цвета «Атлетика» из Бильбао.  

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Евро-Футбол.Ру,
Эмерик Лапорт
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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