Джеррард рассказал о совете, который дал ему Клопп

Легенда «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о совете, который дал ему наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Он посоветовал мне не хвастаться своим именем. Клопп привёл в пример многих игроков, которые думали, что станут успешными тренерами, но так ничего и не добились», – цитирует англичанина Anfield Watch.

Напомним, что Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу» в конце прошлой осени. С тех пор он помог команде подняться на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Ранее Клопп заявил, что в будущем Джеррард вполне может стать его преемником на «Энфилде».