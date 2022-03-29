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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард рассказал о совете, который дал ему Клопп

29 Марта 2022 • 19:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
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02.04 14:30
Легенда «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о совете, который дал ему наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.
 
«Он посоветовал мне не хвастаться своим именем. Клопп привёл в пример многих игроков, которые думали, что станут успешными тренерами, но так ничего и не добились», – цитирует англичанина Anfield Watch.
 
Напомним, что Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу» в конце прошлой осени. С тех пор он помог команде подняться на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Ранее Клопп заявил, что в будущем Джеррард вполне может стать его преемником на «Энфилде».
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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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