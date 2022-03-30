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Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» нападающего «Зальцбурга»

30 Марта 2022 • 20:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 9.00 23.00
02.04 14:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется поработать с Каримом Адейеми в «Ливерпуле».

Фаворитом в борьбе за 20-летнего нападающего является дортмундская «Боруссия», уже давно ведущая переговоры с «Зальцбургом», однако руководству австрийского клуба, как сообщается, надоело ждать, когда из Дортмунда поступит достойное предложение.

Согласно информации BILD, ситуацией может воспользоваться английский «Ливерпуль». Наставник Юрген Клопп очень хотел бы видеть Адейеми в рядах своей команды.

Карим Адейеми забил 19 голов в 36 матчах «Зальцбурга» в текущем сезоне. «Красные быки» оценивают стоимость своей звезды в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Зальцбург Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Карим Адейеми
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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