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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» готова заплатить 70 миллионов за Филлипса

21 Марта 2022 • 13:18 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 23.00
02.04 14:30

«Астон Вилла» заинтересована в подписании полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса, сообщает The Times.

По информации источника, руководство бирмингемского клуба готово выложить за 26-летнего англичанина чуть больше 71 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с «павлинами» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Филлипса в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ на счету полузащитника одна голевая передача в 12 проведённых матчах.

После 29 туров чемпионата Англии «Атон Вилла» имеет в своём активе 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Астон Вилла Кэлвин Филлипс
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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