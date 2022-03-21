«Астон Вилла» готова заплатить 70 миллионов за Филлипса

«Астон Вилла» заинтересована в подписании полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса, сообщает The Times.

По информации источника, руководство бирмингемского клуба готово выложить за 26-летнего англичанина чуть больше 71 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с «павлинами» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Филлипса в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ на счету полузащитника одна голевая передача в 12 проведённых матчах.

После 29 туров чемпионата Англии «Атон Вилла» имеет в своём активе 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.