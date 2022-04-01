Клопп подтвердил, что Александер-Арнольд восстановился от травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на своей пресс-конференции перед домашним матчем с «Уотфордом» подтвердил, что его подопечный Трент-Александер Арнольд возобновил тренировки в общей группе.

«Трент вчера тренировался отдельно, но сегодня он приступил к тренировкам в общей группе. Возможно, ему ещё рано выходить на поле. Посмотрим, что произойдёт», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что в субботу «Ливерпулю» предстоит в рамках АПЛ принять у себя дома «Уотфорд». На данный момент мерсисайдцы отстаютс в турнирной таблице от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.