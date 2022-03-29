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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за Беллингхема

29 Марта 2022 • 13:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем попал в сферу интересов «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Оба клуба считают, что англичанин способен закрыть позицию в центре поля на долгие годы.
 
Согласно Anfield Watch, «Реал» и «Ливерпуль» не спешат платить за юного футболиста большие деньги, поэтому обе команды намерены подождать до 2023 года, ведь к тому времени у Беллингхема останется два года по контракту с дортмундской «Боруссией».
 
В этом сезоне 18-летний Беллингхем провёл 37 матчей во всех турнирах, где отметился 6 голами и 13 ассистами. К своим годам футболист также успел отыграть 10 матчей в составе сборной Англии, с которой прошлым летом завоевал серебряные медали Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Джуд Беллингхем
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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