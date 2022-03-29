«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за Беллингхема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем попал в сферу интересов «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Оба клуба считают, что англичанин способен закрыть позицию в центре поля на долгие годы.

Согласно Anfield Watch, «Реал» и «Ливерпуль» не спешат платить за юного футболиста большие деньги, поэтому обе команды намерены подождать до 2023 года, ведь к тому времени у Беллингхема останется два года по контракту с дортмундской «Боруссией».

В этом сезоне 18-летний Беллингхем провёл 37 матчей во всех турнирах, где отметился 6 голами и 13 ассистами. К своим годам футболист также успел отыграть 10 матчей в составе сборной Англии, с которой прошлым летом завоевал серебряные медали Евро-2020.