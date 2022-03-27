Вратарь «Бёрнли» Поуп может перейти в «Фулхэм»

Клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Фулхэм» претендует на вратаря «Бёрнли» Ника Поупа, сообщает The Sun.

По сведениям источника, «дачники» планируют пригласить голкипера сборной Англии в случае, если его нынешняя команда не сможет сохранить прописку в АПЛ по итогам текущего сезона.

Контракт 29-летнего Поупа с «Бёрнли» истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

После 37 туров «Фулхэм» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, имея все шансы выйти в АПЛ на будущий сезон.

«Бёрнли», в свою очередь, располагается в зоне вылета турнирной таблицы АПЛ (19-м месте). И, скорее всего, следующий сезон проведёт в дивизионе рангом ниже.