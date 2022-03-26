«Ливерпуль» не хочет платить 100 миллионов за Райса

«Ливерпуль», вероятно, выбыл из гонки за подписание полузащитника «Вест-Хэма» Деклана Райса, сообщает «Goal.com».

По информации источника, мерсисайдцев не устраивает сумма, запрашиваемая «молотобойцами» за своего лидера. «Вест Хэм» рассчитывает выручить за Райса более 100 миллионов евро. Кроме того, сам футболист заинтересован в возвращении в «Челси», за который выступал на молодёжном уровне.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний футболист забил один гол и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах.

Действующий контракт полузащитника с лондонским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Райса в 75 миллионов евро.