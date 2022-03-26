Роналду признан лучшим игроком марта в составе «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком марта в составе своей команды, сообщает пресс-служба манкунианцев.

В голосовании португалец опередил Фреда и Джейдона Санчо. В текущем месяце 37-летний Роналду провёл за «Юнайтед» два матча в АПЛ и Лиге чемпионов, в одном из которых отметился хет-триком, позволивший ему стать лучшим бомбардиром в истории футбола.

Всего на счету португальского бомбардира 12 забитых мячей и 3 результативные передачи в 24 матчах Английской Премьер-Лиги.