«ПСЖ» рассматривает Салаха в качестве потенциальной замены Месси

Французский «ПСЖ» не доволен выступлениями своего полузащитника Лионеля Месси, который в этом сезоне отметился лишь двумя голами в Лиге 1. Следующим летом клуб может продать аргентинца, на которого всерьёз претендует «Интер» Майами.

Как сообщает журналист Адриен Гренье, заменить Месси на «Парк де Пренс» может Мохамед Салах, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Египтянин готов рассмотреть вариант с переездом в Париж, а мерсисайдский клуб рискует потерять игрока бесплатно, если не продаст его летом.

Напомним, что в этом сезоне Салах отметился в чемпионате Англии 20 голами и 10 ассистами. Египтянин недавно не смог квалифицироваться со своей национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.