Крауч рассказал, как снимал своё безголевое проклятие в «Ливерпуле»

В 2005 году Питер Крауч перебрался из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» - клуб, который только-только выиграл Лигу чемпионов. С этим переходом были связаны большие ожидания, но на самом деле Крауч не мог забить за свой новый клуб в пятнадцати матчах кряду! Для нападающего это не просто тревожно - это провал, говоря прямо. В интервью The Sun Питер рассказал, как пытался сбросить свое безголевое проклятие при помощи... пинты пива.

- Это было тяжко. Мне пришлось отказаться от чтения газет и просмотра телевизора, чтобы не читать насмешки. Как я преодолевал это? Очень просто - пиво, и мой отец. Каждый раз после матча он тащил меня в паб, и на самом деле это помогало. На какое-то время я забывал о неудачах, - вспоминает Крауч.