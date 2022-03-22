Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крауч рассказал, как снимал своё безголевое проклятие в «Ливерпуле»

22 Марта 2022 • 07:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 22.00
02.04 14:30

В 2005 году Питер Крауч перебрался из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» - клуб, который только-только выиграл Лигу чемпионов. С этим переходом были связаны большие ожидания, но на самом деле Крауч не мог забить за свой новый клуб в пятнадцати матчах кряду! Для нападающего это не просто тревожно - это провал, говоря прямо. В интервью The Sun Питер рассказал, как пытался сбросить свое безголевое проклятие при помощи... пинты пива.

- Это было тяжко. Мне пришлось отказаться от чтения газет и просмотра телевизора, чтобы не читать насмешки. Как я преодолевал это? Очень просто - пиво, и мой отец. Каждый раз после матча он тащил меня в паб, и на самом деле это помогало. На какое-то время я забывал о неудачах, - вспоминает Крауч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Питер Крауч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
07:49 · Англия. Премьер-лига
Крауч рассказал, как снимал своё безголевое проклятие в «Ливерпуле»
07:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду приобрёл отель в Марокко
00:43 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Уотфорда» интересен «Ливерпулю»
21 Марта
23:19 · Англия. Премьер-лига
Стали известны четыре кандидатуры на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
23:14 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» повторил свой клубный рекорд 34-летней давности
22:15 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Мы заслуживали большего в матче с «Ливерпулем»
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и Салиба обсудят будущее в ближайшее время
21:38 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Симеоне в «МЮ» – плохая идея»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» сделали запросы по Рафинье
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не определился с ролью Рангника на следующий сезон
20:36 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется голкипером «Манчестер Юнайтед»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк о плотном расписании «Ливерпуля»: Просто выкладываемся по полной и наслаждаемся
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» намерен побороться за Филлипса 1
15:22 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассматривает вызов в сборную Митчелла
Все новости
Рекомендуем