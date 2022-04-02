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Салиба не согласен быть запасным в «Арсенале»

02 Апреля 2022 • 12:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.14 8.00 20.00
Через 1 ч. 1 мин.

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий за «Марсель» на правах аренды, рассказал, что не хочет возвращаться в Лондон в роли запасного.

«Я не могу довольствоваться местом на скамейке в «Арсенала». Я хочу играть в основе», — приводит слова футболиста L’Équipe.

При этом француз отметил, что даже в случае попадания в резерв «канониров», у него будет шанс пробиться в основной состав.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует продлить контракт с Салиба.

В текущем сезоне чемпионата Франции 21-летний защитник провёл 28 матчей, не отметившись в них результативными действиями.     

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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