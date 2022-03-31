Рой Кин считает «Манчестер Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возможном победителе чемпионата Англии.

Бывший футболист заявил, что по-прежнему считает «Манчестер Сити» фаворитом на чемпионство в АПЛ. Он призвал не забывать роль Пепа Гвардиолы в английском футболе, назвав испанца невероятным тренером, Кин подытожил, что верит в победу АПЛ «горожанами».

На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками. Вторым идет «Ливерпуль», отставая лишь на одно очко. Очное противостояние между командами пройдет на стадионе «Этихад» 10 апреля.