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Мане не ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта

01 Апреля 2022 • 13:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 22.00
02.04 14:30
Агент нападающего «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что его клиент на данный момент не ведёт переговоры с мерсисайдским клубом о продлении контракта, который истекает по окончанию сезона 2022/23.
 
Как сообщает Liverpool Echo, сенегальца пока что не устраивают те условия, которые ранее ему предлагал «Ливерпуль». Ранее появлялись слухи о том, что Мане по окончанию нынешнего сезона может перебраться в «Барселону» или мадридский «Реал».
 
Отметим, что в 2023 году также заканчивается контракт партнёра Мане по атаке в «Ливерпуле» – Мохамеда Салаха. Египтянин пока также не спешит соглашаться на условия, которые предлагает ему клуб.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
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