Мане не ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта

Агент нападающего «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что его клиент на данный момент не ведёт переговоры с мерсисайдским клубом о продлении контракта, который истекает по окончанию сезона 2022/23.

Как сообщает Liverpool Echo, сенегальца пока что не устраивают те условия, которые ранее ему предлагал «Ливерпуль». Ранее появлялись слухи о том, что Мане по окончанию нынешнего сезона может перебраться в «Барселону» или мадридский «Реал».

Отметим, что в 2023 году также заканчивается контракт партнёра Мане по атаке в «Ливерпуле» – Мохамеда Салаха. Египтянин пока также не спешит соглашаться на условия, которые предлагает ему клуб.