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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каскарино: «Галлахер отлично подошёл бы «Ливерпулю»

28 Марта 2022 • 18:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30
Бывший голкипер «Челси» Тони Каскарино поделился своими впечатлениями от игры воспитанника лондонского клуба Конора Галлахера, который на данный момент выступает на правах аренды за «Кристал Пэлас». По словам Каскарино, футболист по стилю игры прекрасно подошёл бы конкурентам «Челси» – «Ливерпулю».  
 
«Челси» никогда бы не продал Галлахера в «Ливерпуль», но я думаю, что он прекрасно бы им подошёл по стилю.  Конор умеет забивать голы. А вот получит ли он шанс в «Челси»? Сомневаюсь», – цитирует Каскарино Anfield Watch.
 
Напомним, что в этом сезоне Галлахер отметился восемью голами и тремя ассистами в АПЛ в составе «Кристал Пэлас». На днях футболист был признан лучшим игроком матча в своей дебютной игре за сборную Англии.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Тони Каскарино Конор Галлахер
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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