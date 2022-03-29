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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Туре — о Гвардиоле: «Очень хочу поговорить с ним, но у меня нет его номера»

29 Марта 2022 • 18:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о своих нынешних отношениях с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Напомним, четыре года назад ивуариец обвинил испанского специалиста в расизме.

«Гвардиола не ответил на письмо с извинениями, которое я отправил несколько лет назад. Я оставил это в прошлом и списал на ситуацию с ковидом», — приводит слова Туре Daily Mail со ссылкой на The Times.

Бывший футболист отметил, что был бы рад увидеть Гвардиолу и поговорить с ним о футболе. Но не имеет такой возможности, поскольку у ивуарийца нет номера испанского наставника.

Кроме того, Туре пожелал победе «Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ. Однако признал, что сделать это будет непросто.

В составе «горожан» футболист провёл восемь сезонов за которые успел побывать капитаном команды и стать трёхкратным чемпионом Англии. Последним местом работы 38-летнего ивуарийца был грозненский «Ахмат», где он помогал главному тренеру, но 13 декабря прошлого года покинул российский клуб.    

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре Хосеп Гвардиола
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