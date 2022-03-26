Руководство «Вест Хэма» согласовало переход Миленковича

Как сообщает TeamTalk, защитник «Фиорентины» Никола Миленкович близок к переходу в «Вест Хэм».

По информации источника, руководство лондонского клуба достигло устной договорённости о переходе игрока в стан «молотобойцев» с его агентом.

В текущем сезоне чемпионата Италии 24-летний серб отличился одним голом в 25 матчах. Действующий контракт защитника с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Сербии в 23 миллиона евро.

За «Фиорентину» Миленкович выступает с 2017 года. До этого он защищал цвета белградского «Партизана»