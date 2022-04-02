Клопп обошел Моуринью и Фергюсона по количеству побед в АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» без проблем разобрался с «Уотфордом», одолев «шершней» со счетом 2:0.

Эта победа стала 160-й для наставника «красных» Юргена Клоппа в АПЛ. По этому показателю известный немецкий тренер обошел португальца Жозе Моуринью, который выиграл 158 матчей в АПЛ и легендарного Алекса Фергюсона, одержавшего 152 победы.

Стоит отметить, для того, чтобы «Ливерпуль» Клоппа одержал 160 побед в чемпионате Англии понадобилось 250 матчей.

54-летний немец возглавил «красных» в октябре 2015 года. За это время специалист привел команду к долгожданному чемпионству в сезоне-2019/20, а также победил в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

«Ливерпуль» после 30 туров идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на одно очко.

10 апреля состоится очный матч лидеров чемпионата, в котором, вероятнее всего, решится будущий чемпион АПЛ.