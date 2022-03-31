Каррагер: «После Клоппа я хотел бы видеть в «Ливерпуле» Симеоне»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, кого хотел бы видеть тренером мерсисайдского клуба после того, как команду покинет Юрген Клопп. Англичанин считает, что на эту должность подошёл бы тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«Вчера вечером я говорил со знакомым о Симеоне в «Ливерпуле». Мне кажется, когда Клопп покинет команду через пару лет, я хотел бы видеть на его месте Симеоне», – цитирует бывшего футболиста «скаузеров» Liverpool Echo.

Напомним, что Диего Симеоне в нынешнем сезоне вывел мадридский «Атлетико» в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в прошлом году завоевал чемпионский титул Ла Лиги.