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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Уотфорда» интересен «Ливерпулю»

22 Марта 2022 • 00:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 22.00
02.04 14:30

Вингер английского «Уотфорда» Исмаила Сарр может связать своё будущее с «Ливерпулем».

24-летний сенегалец не заинтересован в продлении контракта с «Уотфордом», который истекает через два года. Кроме того, возможный вылет «шершней» из Премьер-лиги может стать причиной ухода многих ведущих игроков команды.

Сарр находится в списке вероятных трансферных целей «Ливерпуля» на предстоящее лето, как сообщает Fichajes. «Красные» рассматривают варианты обновления атакующей линии из-за сомнений по поводу будущего Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, которые могут покинуть клуб.

Исмаила Сарр отметился 5 голами в 16 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Уотфорд Исмаила Сарр
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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