Нападающий «Уотфорда» интересен «Ливерпулю»

Вингер английского «Уотфорда» Исмаила Сарр может связать своё будущее с «Ливерпулем».

24-летний сенегалец не заинтересован в продлении контракта с «Уотфордом», который истекает через два года. Кроме того, возможный вылет «шершней» из Премьер-лиги может стать причиной ухода многих ведущих игроков команды.

Сарр находится в списке вероятных трансферных целей «Ливерпуля» на предстоящее лето, как сообщает Fichajes. «Красные» рассматривают варианты обновления атакующей линии из-за сомнений по поводу будущего Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, которые могут покинуть клуб.

Исмаила Сарр отметился 5 голами в 16 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги.