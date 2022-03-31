В ближайшее время Фернандеш продлит контракт с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандеш договорились о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Зарплата португальца по новому соглашению составит 14-15 миллионов евро за сезон.

Фернандеш выступает за манкунианцев уже третий сезон. Ранее 27-летний футболист защищал цвета «Спортинга» и ряда итальянских клубов. В текущем розыгрыше АПЛ португалец принял участие в 27 матчах своей команды, отметившись девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Действующее соглашение хавбека с «Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в 90 миллионов евро.