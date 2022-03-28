Фабиньо: «Интер» – это особенное место»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о том, что чувствует, выходя на поле в красной футболке. Бразилец считает свою нынешнюю команду идеальным местом для игры в футбол.

«Ливерпуль» – особенно место. В мире нет лучшего места для игры в футбол, поэтому я полностью сконцентрирован на выступлениях за команду. Я не знаю, что будет происходить в последующие пять лет, но сейчас в моей голове есть место только для «Ливерпуля». Я не думаю о переезде в другой клуб или страну, так как очень счастлив находиться здесь», – заявил Фабиньо.

Напомним, что бразилец перебрался на «Энфилд» летом 2018 года из французского «Монако». С тех пор футболист выиграл в составе мерсисайдцев Кубок Лиги, чемпионский титул АПЛ, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.