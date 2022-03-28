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Фабиньо: «Интер» – это особенное место»

28 Марта 2022 • 18:14 Комментировать (2)
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о том, что чувствует, выходя на поле в красной футболке. Бразилец считает свою нынешнюю команду идеальным местом для игры в футбол.
 
«Ливерпуль» – особенно место. В мире нет лучшего места для игры в футбол, поэтому я полностью сконцентрирован на выступлениях за команду. Я не знаю, что будет происходить в последующие пять лет, но сейчас в моей голове есть место только для «Ливерпуля». Я не думаю о переезде в другой клуб или страну, так как очень счастлив находиться здесь», – заявил Фабиньо.
 
Напомним, что бразилец перебрался на «Энфилд» летом 2018 года из французского «Монако». С тех пор футболист выиграл в составе мерсисайдцев Кубок Лиги, чемпионский титул АПЛ, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фабиньо
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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