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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Яя Туре о Клоппе: «Не думаю, что этот парень отдыхает»

29 Марта 2022 • 13:41 Комментировать
Ливерпуль
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Уотфорд
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02.04 14:30
Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» рассказал о своих тёплых отношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Ивуариец отметил, что периодически списывается с наставником «красных».
 
«Ливерпуль» очень силён. Когда Клопп побеждает, я всегда пишу ему сообщения, а он отвечает и приглашает меня на встречу. Отдыхает ли этот парень? Не думаю. Он очень любит футбол», – цитирует Туре Anfield Watch.
 
Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» Клоппа сохраняет шансы на победу во всех турнирах. «Красные» уже завоевали Кубок Лиги, обыграв в финале в серии пенальти «Челси». Также мерсисайдцы вышли в полуфинал Кубка Англии и в четвертьфинал Лиги чемпионов. Что касается чемпионата, то там «Ливерпуль» отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» всего на одно очко. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Яя Туре Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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