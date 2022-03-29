Яя Туре о Клоппе: «Не думаю, что этот парень отдыхает»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» рассказал о своих тёплых отношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Ивуариец отметил, что периодически списывается с наставником «красных».

«Ливерпуль» очень силён. Когда Клопп побеждает, я всегда пишу ему сообщения, а он отвечает и приглашает меня на встречу. Отдыхает ли этот парень? Не думаю. Он очень любит футбол», – цитирует Туре Anfield Watch.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» Клоппа сохраняет шансы на победу во всех турнирах. «Красные» уже завоевали Кубок Лиги, обыграв в финале в серии пенальти «Челси». Также мерсисайдцы вышли в полуфинал Кубка Англии и в четвертьфинал Лиги чемпионов. Что касается чемпионата, то там «Ливерпуль» отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» всего на одно очко.