Окслейд-Чемберлен зимой отклонил предложение «Ньюкасла»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен в январское трансферное окно отклонил возможность перебраться в «Ньюкасл». По сообщениям журналиста Пола Джойса из The Times, у футболиста не было стимула идти на понижение.

При этом также отмечается, что отсутствие игровой практики не заставило англичанина передумать, поэтому, если «Ньюкасл» вновь обратится к Окслейд-Чемберлену, полузащитник наверняка снова откажется.

Напомним, что в этом сезоне Окслейд-Чемберлен провёл 17 матчей в чемпионате Англии, где отметился двумя голами и одним ассистом. В большинстве из этих игр англичанин выходил на поле со скамейки запасных.