Фердинанд о Жоте: «Он лучший бомбардир АПЛ по голам головой»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту, который сегодня отметился забитым голом в ворота «Уотфорда». Англичанин особенно отметил то, как уверенно португалец играет головой.

«Он лучший бомбардир АПЛ по голам головой в этом сезоне. То, как смело он подставляет голову – действительно невероятно», – цитирует экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Anfield Watch.

Напомним, что Жота перешёл в «Ливерпуль» летом 2020 года из «Вулверхэмптона». В этом сезоне португалец забил за мерсисайдцев 20 голов во всех турнирах, 14 из которых пришлись на чемпионат Англии.