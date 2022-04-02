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Фердинанд о Жоте: «Он лучший бомбардир АПЛ по голам головой»

02 Апреля 2022 • 17:50 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Уотфорд
окончен
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту, который сегодня отметился забитым голом в ворота «Уотфорда». Англичанин особенно отметил то, как уверенно португалец играет головой.
 
«Он лучший бомбардир АПЛ по голам головой в этом сезоне. То, как смело он подставляет голову – действительно невероятно», – цитирует экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Anfield Watch.
 
Напомним, что Жота перешёл в «Ливерпуль» летом 2020 года из «Вулверхэмптона». В этом сезоне португалец забил за мерсисайдцев 20 голов во всех турнирах, 14 из которых пришлись на чемпионат Англии.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд Диогу Жота
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Идет 81 минута Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
Идет 82 минута Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
Идет 85 минута Лидс 1:1 Саутгемптон
Идет 83 минута Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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