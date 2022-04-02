«Ливерпуль» побеждает уже в 10 играх подряд в английской Премьер-лиге

«Ливерпуль» уверенно разобрался с «Уотфордом» в матче тридцать первого тура английской Премьер-лиги, забив «шершням» два безответных мяча. Для команды Юргена Клоппа это была уже десятая победа подряд в английской Премьер-лиге. Эта серия стартовала 16 января в матче с «Брентфордом», в котором «Ливерпуль» забил три безответных мяча. Затем были победы в матчах с «Кристал Пэлас», «Лестером», «Бернли», «Норвичем», «Лидсом», «Вест Хэмом», «Брайтоном», «Арсеналом» и «Уотфордом».

Это не рекордная серия, потому что ранее «Ливерпуль» уже имел серии из десяти побед кряду в АПЛ - целых пять серий. Есть лишь один клуб, которому удалось что-то подобное - «Манчестер Сити» также имеет на своем счету не менее пяти серий из десяти победных матчей кряду.