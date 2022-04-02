Конте хочет, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал будущее нападающего команды Гарри Кейна.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Кейн остался. Он топ-игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Гарри отличная связь», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему «шпор» со стороны двух манчестерских клубов: «Юнайтед» и «Сити».

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Англичанин провёл 28 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда сборной Англии с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Кейна в 100 миллионов евро.