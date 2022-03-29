«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за трансфер Отавио

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом сразятся за полузащитника «Порту» Отавио. Футболист выступает за свою нынешнюю команду с 2014 года, но лишь в последнее время ему удалось выйти на новый уровень и заслужить вызов в сборную Португалии. В прошлом матче своей национальной команды, Отавио вышел в старте и забил в ворота сборной Турции.

Как сообщает The Sun, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» впечатлены прогрессом 27-летнего португальца и в летнее межсезонье намерены побороться за его трансфер. Согласно португальскому источнику O Bola, «Порту» будет требовать за игрока 60 миллионов евро.

Напомним, что «Ливерпуль» зимой подписал из «Порту» колумбийца Луиса Диаса, который обошелся команде в 40 миллионов евро.