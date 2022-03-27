Погба: «Оценю сезон нейтрально, но я хочу выигрывать титулы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился впечатлениями о текущем сезоне в составе «МЮ».

«Мне сложно оценить свой сезон. Потому что произошло слишком много, от смены тренера до моей травмы. Мы больше не боремся за титулы, поэтому оценил бы его нейтрально», — приводит слова Погба Telefoot.

Также полузащитник признался, что сильно расстроен отсутствие титулов у «Манчестер Юнайтед». Футболист отметил, что пока не определился со своим будущим их хочет просто хорошо закончить сезон.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провёл 23 матча за «Юнайтед» во всех турнирах, забив в них один гол и сделав 9 результативных передач. Действующий контракт француза с манкунианцами истекает летом нынешнего года.