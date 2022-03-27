Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба: «Оценю сезон нейтрально, но я хочу выигрывать титулы»

27 Марта 2022 • 15:13 Комментировать (2)
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился впечатлениями о текущем сезоне в составе «МЮ».

«Мне сложно оценить свой сезон. Потому что произошло слишком много, от смены тренера до моей травмы. Мы больше не боремся за титулы, поэтому оценил бы его нейтрально», — приводит слова Погба Telefoot.

Также полузащитник признался, что сильно расстроен отсутствие титулов у «Манчестер Юнайтед». Футболист отметил, что пока не определился со своим будущим их хочет просто хорошо закончить сезон.   

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провёл 23 матча за «Юнайтед» во всех турнирах, забив в них один гол и сделав 9 результативных передач. Действующий контракт француза с манкунианцами истекает летом нынешнего года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Франции Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
17:09 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно
16:55 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер обойдётся своему новому клубу в 30 миллионов
16:39 · Англия. Премьер-лига
Депай хочет вернуться в Англию
15:13 · Англия. Премьер-лига
Погба: «Оценю сезон нейтрально, но я хочу выигрывать титулы» 2
13:31 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост нового главного тренера 1
12:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду серьёзно потерял в деньгах в этом сезоне
11:39 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Бёрнли» Поуп может перейти в «Фулхэм»
11:16 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Манчестер Юнайтед» стал жертвой вооружённого ограбления
11:01 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят заполучить полузащитника «Тоттенхэма»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет включить Мингесу в сделку по Рафинье
09:42 · Англия. Премьер-лига
Маккойст: Уход Салаха из АПЛ станет катастрофой
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Порту»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «В Англии все болеют за «МЮ» 7
26 Марта
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на де Врея
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает попытки заполучить полузащитника сборной Португалии
Все новости
Рекомендуем