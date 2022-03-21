«Арсенал» начал переговоры с Сака о продлении контракта

«Арсенал» хочет продлить контракт с полузащитником команды Букайо Сака, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб уже приступил к переговорам с 20-летним англичанином. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2024 года. Однако «канониры» уже сейчас готовы предложить своему игроку продление с повышением зарплаты.

В текущем сезоне АПЛ Сака забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 65 миллионов евро.

На данный момент «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 54 набранных очка.