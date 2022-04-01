Клопп о матче Египет – Сенегал: «Я счастлив за Мане, но в то же время сочувствую Салаху»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт матча квалификации к чемпионату мира, в котором сборная Сенегала в серии пенальти обыграла Египет и второй раз подряд квалифицировалась на Мундиаль.

«Я действительно счастлив за Мане, но в то же время я сочувствую Салаху. Использование лазеров – это не круто, но я рад за Садио. Они друзья, которые играют друг против друга, но при этом они оба профессионалы. Думаю, Салах справится с этим», – заявил Клопп на пресс-конференции в преддверии домашнего матча против «Уотфорда».

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» претендует на то, чтобы завоевать все возможные трофеи. Клуб уже выиграл Кубок Лиги, а сейчас продолжает борьбу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.