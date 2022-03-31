«Ливерпуль» нацелился на ещё одного игрока «Порту»

После зимнего подписания полузащитника «Порту» Луиса Диаса, английский «Ливерпуль» нацелился на ещё одного хавбека португальского клуба. Речь идёт о 22-летнем Витинье, который недавно дебютировал за свою национальную сборную.

Как сообщает португальское издание Defensa central, «драконы» оценивают своего футболиста в 40 миллионов евро. Напомним, что ту же сумму «Ливерпуль» ранее заплатил за колумбийца Луиса Диаса.

В этом сезоне Витинья отметился двумя голами и одним ассистом в чемпионате Португалии. Одним из инициаторов подписания футболиста является помощник главного тренера мерсисайдцев – Пеп Линдерс.