Клопп о Гомесе: «Он показал, что может сыграть правого защитника»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своего подопечного Джо Гомеса после домашней победы над «Уотфордом», в которой англичанин оформил ассист на Диогу Жоту в первом тайме.

«Сегодня он показал, что может сыграть и правого защитника. Я знаю, что его любимой позицией является центр обороны, но он может быть полезен и на правом фланге», – подытожил Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что сегодня «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Уотфорд» со счётом 2:0. Голы за мерсисайдцев забивали Диогу Жота и Фабиньо, который успешно реализовал пенальти в самой концовке встречи.