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Клопп о Гомесе: «Он показал, что может сыграть правого защитника»

02 Апреля 2022 • 17:00 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Уотфорд
окончен
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своего подопечного Джо Гомеса после домашней победы над «Уотфордом», в которой англичанин оформил ассист на Диогу Жоту в первом тайме.
 
«Сегодня он показал, что может сыграть и правого защитника. Я знаю, что его любимой позицией является центр обороны, но он может быть полезен и на правом фланге», – подытожил Клопп на послематчевой пресс-конференции.
 
Напомним, что сегодня «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Уотфорд» со счётом 2:0. Голы за мерсисайдцев забивали Диогу Жота и Фабиньо, который успешно реализовал пенальти в самой концовке встречи.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Джо Гомес
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Идет 41 минута Брайтон 0:0 Норвич 1.61 4.10 5.60
Идет 41 минута Лидс 1:0 Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
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