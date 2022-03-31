Алькантара о напряжённом графике в апреле: «Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился ожиданиями от матчей, которые предстоит сыграть его команде в апреле. Напомним, что в этом месяце мерсисайдцам предстоит сыграть в АПЛ с «Уотфордом», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». Также «красных» ожидает четвертьфинал Лиги чемпионов с «Бенфикой» и полуфинал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Недавно я говорил со своими друзьями и пришёл к выводу, что никогда в своей карьере не ждал с таким нетерпением определённого отрезка в сезона. Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно», – цитирует футболиста Liverpool Echo.