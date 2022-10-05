Агент рассказал, почему Биука не перешёл в «Локомотив»

Дзенис Муйичич, агент полузащитника «Хайдука» Стипе Биука, рассказал о несостоявшемся переходе его клиента в «Локомотив» минувшим летом.

По словам агента, переход не состоялся исключительно из-за того, что футболист не намерен сейчас выступать в России.

«Локомотив» действительно сделал предложение за пару дней до закрытия летнего трансферного окна. И клубу, и игроку всё понравилось. «Локомотив» предлагал прекрасные условия для Стипе. Проблема лишь в том, что сейчас нас интересуют только Франция, Италия, Германия, Англия и Испания. Мы любим Россию, политическая ситуация никогда не была проблемой для нас», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, что «Локомотив» интересовался Биукой ещё в прошлом году.

В текущем сезоне 19-летний хорват провёл за «Хайдук» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4,5 миллиона евро.