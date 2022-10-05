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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, почему Биука не перешёл в «Локомотив»

05 Октября 2022 • 16:04 Комментировать
Сочи
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Локомотив Москва
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08.10 19:00

Дзенис Муйичич, агент полузащитника «Хайдука» Стипе Биука, рассказал о несостоявшемся переходе его клиента в «Локомотив» минувшим летом.

По словам агента, переход не состоялся исключительно из-за того, что футболист не намерен сейчас выступать в России.

«Локомотив» действительно сделал предложение за пару дней до закрытия летнего трансферного окна. И клубу, и игроку всё понравилось. «Локомотив» предлагал прекрасные условия для Стипе. Проблема лишь в том, что сейчас нас интересуют только Франция, Италия, Германия, Англия и Испания. Мы любим Россию, политическая ситуация никогда не была проблемой для нас», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, что «Локомотив» интересовался Биукой ещё в прошлом году.

В текущем сезоне 19-летний хорват провёл за «Хайдук» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хайдук Стипе Биука
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