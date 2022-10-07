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Наумов: «Уже трудно подбирать слова, чтобы описывать провал «Локомотива»

07 Октября 2022 • 02:45 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
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08.10 19:00

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов по-прежнему скептически оценивает игру команды в нынешнем сезоне. В одиннадцати матчах «железнодорожники» победили лишь дважды, при этом последние четыре игры вообще не принесли ни одного очка. Теперь команде предстоит сыграть с «Сочи», и Наумов не ждет от этого ничего хорошего.

- Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет, - цитирует Наумова издание «Известия».

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Локомотив Москва Николай Наумов Сочи
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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