Наумов: «Уже трудно подбирать слова, чтобы описывать провал «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов по-прежнему скептически оценивает игру команды в нынешнем сезоне. В одиннадцати матчах «железнодорожники» победили лишь дважды, при этом последние четыре игры вообще не принесли ни одного очка. Теперь команде предстоит сыграть с «Сочи», и Наумов не ждет от этого ничего хорошего.

- Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет, - цитирует Наумова издание «Известия».