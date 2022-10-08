Черевченко заявил о готовности возглавить «Локомотив»

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос о своём возвращении в стан «железнодорожников».

«Конечно, я готов вернуться в «Локомотив», если позовут. Это без вопросов, даже не обсуждается. Но пока из «Локомотива» на меня никто не выходил», — приводит слова Черевченко Sport 24.

Специалист заявил, что с таким подбором игроков «Локомотив» должен сохранять свою прописку в Российской премьер-лиге.

Ранее «железнодорожники» официально объявили об увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды и Томаса Цорна с должности спортивного директора клуба.