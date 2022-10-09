Газзаев - о «Локомотиве»: «Давно надо было заканчивать с иностранным легионом»

Экс-тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об увольнении Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из московского «Локомотива».

«Давно надо было заканчивать с этим иностранным легионом», - передает слова Газзаева издание «Чемпионат».

Во вчерашнем поединке 12-го тура Премьер-лиги «железнодорожники» потерпели поражение от «Сочи» со счетом 0:4. Это фиаско стало для столичного коллектива пятым подряд в чемпионате. Разница голов «Локомотива» в этих матчах – 3:13.

В рамках 13-го тура Премьер-лиги «железнодорожники» встретятся с другим московским клубом – «Торпедо».