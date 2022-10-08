Романцев: «Чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, нужно сильно постараться»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 11 туров «железнодорожники» набрали лишь девять очков и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Романцев отметил, что ему очень жаль болельщиков московской команды.

«Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всём происходящем с командой. Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 8 октября, против «Сочи». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.