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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, нужно сильно постараться»

08 Октября 2022 • 10:09 Комментировать
Сочи
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Локомотив Москва
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Через 7 ч. 17 мин.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 11 туров «железнодорожники» набрали лишь девять очков и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Романцев отметил, что ему очень жаль болельщиков московской команды.

«Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всём происходящем с командой. Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 8 октября, против «Сочи». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Олег Романцев
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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