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Точилин - о 4:0: «Сочи» мог победить «Локомотив» крупнее»

09 Октября 2022 • 07:52 Комментировать
Сочи
4:0
Локомотив Москва
окончен

В рамках 12-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле принимал столичный «Локомотив». Южане разгромно переиграли соперника со счетом 4:0. После окончания встречи главный тренер хозяев прокомментировал результат матча.

«Сыграли так, как были должны, ребята показали свой уровень. Счет мог быть даже крупнее. Мы очень рады этой уверенной победе и тому, что сыграли на ноль», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 12 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 20 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» продолжили свое падение и сейчас находятся на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Точилин Сочи
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