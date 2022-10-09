Точилин - о 4:0: «Сочи» мог победить «Локомотив» крупнее»

В рамках 12-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле принимал столичный «Локомотив». Южане разгромно переиграли соперника со счетом 4:0. После окончания встречи главный тренер хозяев прокомментировал результат матча.

«Сыграли так, как были должны, ребята показали свой уровень. Счет мог быть даже крупнее. Мы очень рады этой уверенной победе и тому, что сыграли на ноль», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 12 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 20 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» продолжили свое падение и сейчас находятся на 14-й строчке.