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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников ждёт возвращения Сёмина в «Локомотив»

10 Октября 2022 • 13:44 Комментировать
Сочи
4:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что ждёт возвращения на тренерский пост клуба легендарного Юрия Сёмина.

«Конечно, хотелось бы, чтобы главным тренером «Локомотива» стал Юрий Семин. Если он еще придет вместе с Пашининым, Лоськовым, Оганесяном, то будет хорошо. У Юрия Павловича есть опыт работы. Последние достижения «Локомотива» с Семиным доказывают, что с ним было все нормально», – заявил бывший игрок «железнодорожников» в интервью «РБ Спорт».

По его словам, хорошей альтернативой Сёмину является бывший наставник «Ахмата» Андрей Талалаев. Отметим, что слухи связывают именно Талалаева, Сёмина и Сергея Юрана с работой во главе «железнодорожников». Предыдущий главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр был уволен вместе со спортивным директором Томасом Цорном после провального матча против «Сочи» (0:4).

Московский коллектив после 12 игр находятся на рекордно низком 14-м месте в таблице Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Андрей Талалаев Дмитрий Сенников
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