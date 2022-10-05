Пименов рассказал, когда «Локомотив» уволит немцев

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что в зимнюю паузу в стане «железнодорожников» произойдут серьезные перемены.

«Когда наступит зимняя пауза, немцев уберут из «Локомотива». Результаты неудовлетворительные, поэтому надо что‑то менять», - передает слова Пименова «РБ Спорт».

После 11 туров «железнодорожники» с девятью очками находятся в зоне переходных матчей.

В следующем поединке Премьер-лиги «Локомотив» на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится в субботу, 8 октября.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера команды занимает Йозеф Циннбауэр.