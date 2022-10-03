Николич разочарован результатами «Локомотива»

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич очень разочарован результатами «железнодорожников» в нынешнем сезоне. Об этом сообщил агент сербского специалиста Деян Йоксимович.

«Марко очень разочарован результатами «Локомотива». Но я думаю, все знали, какой результат будет с людьми, которые пришли в клуб», — цитирует Николича Metaratings.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. Напомним, что Николич возглавлял «красно-зелёных» в период с 2020 по 2021 год. Под его руководством москвичи выиграли Кубок России, а также завоевали бронзовые медали чемпионата страны.