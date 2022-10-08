Голы Нобоа и Сарвели плюс дубль Жоаозиньо: «Сочи» разгромил «Локомотив», проигравший в РПЛ 5-й раз подряд

«Сочи» и «Локомотив» замыкали субботнюю программу двенадцатого тура РПЛ.

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«Локомотив» пока самая провальная команда в нынешнем розыгрыше чемпионата России. У «железнодорожников» дела не задались с самого начала, а к матчу с «Сочи» они подошли на фоне четырёхматчевой серии из поражений в рамках РПЛ. Неделю назад они вообще проигрывали по ходу домашнего матча «Уралу» 0:4, и всё шло к тому, что матч закончится с таким счётом, если не с более крупным. Но в добавленное время ко второму тайму екатеринбуржцы дали слабину и позволили «путейцам» чуть скрасить горечь унизительного поражения в родных стенах – 2:4.

Что касается «Сочи», то у «барсов» сейчас тоже не самый гладкий турнирный путь. Имеется в виду то, что в предыдущем сезоне черноморцы в итоге заняли второе место, а сейчас явно до него недотягивают, довольно регулярно теряя очки. В частности, в минувший уик-энд они «сгорели» не хватающему звёзд с неба «Оренбургу» со счётом 4:1. Но то хоть на выезде, а не дома. В том матче не пошла игра у Нобоа, чей вклад в успехи «барсов», когда они есть, очень велик. Ну и вся команда сочинцев в целом сыграла тогда ниже ожиданий.

Первый тайм отчётного матча прошёл в добротном ключе со стороны «Сочи». Команда Вадима Гаранина и Александра Точилина принимала участия в атакующих действиях больше, чем её соперник. Нет, вороха моментов у ворот гостей не было, но гол до перерыва состоялся. На 33-й минуте Терехов сделал заброс к правому углу чужой штрафной, и Нобоа в своём стиле поразил дальний угол (1:0). Впрочем, «Локомотив» вполне мог восстанавливать статус-кво через восемь минут, однако прорвавшемуся один на один Ивану Игнатьеву не хватило точности.

Конечно, к перерыву ничего для «железнодорожников» ничего потеряно не было. Проиграть первые 45 минут с минимальным счётом – ну с кем не бывает? И на второй тайм «красно-зелёные» вышли с хорошим настроем, только надо было им реализовывать свои шансы. Но Живоглядов и Педро Габриэл вместо этого обстучали штангу с интервалом в пару секунд. А через какие-то три минуты Худяков подарил мяч Жоазиньо, который поделился им с Ушатовым – тот грамотно оценил ситуацию и прострелил на всё того же «Жорика», сделавшего цифры на табло 2:0.

Дкрушич после подачи углового ответил ребятам из «Локомотива» штангой в своём исполнении, Сарвели оказался не способен реализовать два своих выхода в контратаках, а Жоазиньо из-за пределов штрафной ввернул мяч в правый нижний угол (3:0). В добавленное время свой гол наконец забил и Сарвели, откликнувшийся на фланговую передачу Маргасова (4:0). «Сочи» разгромил «Локомотив», для которого это уже пятое подряд поражение в рамках Российской премьер-лиги. Совсем всё грустно у команды Йозефа Циннбауэра. Зона стыков – уже реальность «железнодорожников», а от зоны прямого вылета их отделяет всего одно очко.

Кирилл Иванцов